Umore vitale dell albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Umore vitale dell albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINFA

Significato/Curiosita : Umore vitale dell albero

Test (o reattivo) dell'albero di karl koch è un test psicologico proiettivo. esso si basa sull'interpretazione del disegno di un albero per venire a conoscenza... All'interno della pianta come linfa grezza attraverso lo xilema e come linfa elaborata attraverso il floema. la linfa grezza o xilematica è costituita...