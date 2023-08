L umore biancastro del corpo umano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L umore biancastro del corpo umano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LINFA

Significato/Curiosita : L umore biancastro del corpo umano

Stress post-traumatico, ansia e disturbi dell'umore, disturbo bipolare e dipendenze. a marzo 2019 l'ente del farmaco statunitense (fda) ha approvato una... All'interno della pianta come linfa grezza attraverso lo xilema e come linfa elaborata attraverso il floema. la linfa grezza o xilematica è costituita... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : L umore biancastro del corpo umano : umore; biancastro; corpo; umano; Rumore di uno scatto; Rumore d orologio; Il rumore di un uomo che entra in un cafè; Fragoroso rumore di acqua che cade dall alto; Il fastidioso rumore di mosche e zanzare; Raganelle dal ventre biancastro ; Ortaggio simile a una carota di colore biancastro ; Di colore biancastro lattiginoso; biancastro , ma con riflessi azzurri e gialli; Albero tremulo da cui si ricava legno biancastro ; Trapasso dell anima da un corpo all altro; Pesce dal corpo piatto; Assieme alle Arti nelle antiche corpo razioni; Processo con cui il corpo a digiuno si nutre di sé; Il corpo cilindrico dell aeroplano; Ha in odio il genere umano ; Il umano romanzo di Graham Greene del 1978; È umano commetterli; Resto umano appartenuto a un santo; La progenitrice dell intero genere umano ;

Cerca altre Definizioni