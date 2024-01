La definizione e la soluzione di: Suscita buon umore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il processo farsa, noto anche come processo burla, farsa giudiziaria o processo sommario, e con alcune peculiarità anche come processo mediatico, è un processo pubblico in cui le autorità giudiziarie hanno già stabilito la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato. Il processo vero e proprio ha come unico obiettivo la presentazione al pubblico sia dell'accusa che del verdetto in modo che servano sia da esempio impressionante che da monito per altri aspiranti dissidenti o trasgressori.

Italiano

Aggettivo

farsa

Sostantivo

farsa ( approfondimento) f sing (pl.: farse)

(teatro) breve commedia buffa, perlopiù in un atto; oggi, con valore normalmente spreg., commedia grossolana, con poche o nessuna ambizione artistica. (senso figurato) serie di avvenimenti sciocchi o ridicoli, specialmente nel linguaggio politico: evento privo di qualunque serietà quelle elezioni sono state una farsa (spregiativo) serie di comportamenti basati su ipocrisie continue, invero talvolta scorgendo la malizia di tali intenti

Sillabazione

fàr | sa

Pronuncia

IPA: /'farsa/

Etimologia / Derivazione

dal francese farce, derivazione di farcir, che deriva dal latino farcire cioè "riempire"

Citazione

Sinonimi

(aggettivo) finto, poco serio

finto, poco serio (sostantivo) commedia

commedia ( senso figurato ) buffonata, burletta, , scherzo, burla, spasso, carnevalata, arlecchinata, commedia

buffonata, burletta, , scherzo, burla, spasso, carnevalata, arlecchinata, commedia (spregiativo) pagliacciata

