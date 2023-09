Quasi mezzo ettaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quasi mezzo ettaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ACRO

Significato/Curiosita : Quasi mezzo ettaro

L'acro (in inglese acre), simbolo ac, è un'unità di misura di superficie del sistema imperiale britannico e di quello consuetudinario statunitense

