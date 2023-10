Sono cento nell ettaro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono cento nell ettaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARE

Significato/Curiosita : Sono cento nell ettaro

Deriva dalla parola greca at, hekatòn, cento. ^ (en) iupac gold book, "hecto" ettometro, ettogrammo, ettaro, ettolitro sistema internazionale di unità... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 16 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono cento nell ettaro : sono; cento; ettaro; sono super in Film e fumetti; sono simili ai clarinetti; Lo sono molti concimi chimici; sono rossi come i quadri; Quelli minerali sono disciolti in acqua; Hanno tutti cento anni; Sono cento in un etto; Il cinquanta per cento ; cento arabi; Al quadrato dà cento ; Il simbolo dell ettaro ; Quasi mezzo ettaro ; I mq di un ettaro ; Corrisponde a circa un terzo di ettaro ; I metri quadrati di un ettaro ;

Cerca altre Definizioni