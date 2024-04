La Soluzione ♚ Pendio da parco giochi

La definizione e la soluzione di 7 lettere: Pendio da parco giochi. SCIVOLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su pendio da parco giochi: Uno scivolo d'emergenza è un dispositivo gonfiabile utilizzato per evacuare rapidamente un aeromobile. Tutti gli aeromobili commerciali (che trasportano passeggeri) devono essere equipaggiati con scivoli di emergenza qualora le soglie delle porte siano ad un'altezza tale che, in caso di evacuazione, i passeggeri sarebbero impossibilitati a scendere senza farsi male. La FAA e l'EASA richiedono che siano installati scivoli su tutti gli aeromobili con porte, dove il pavimento della cabina passeggeri sia ad una distanza uguale o maggiore a 1,8 metri dal terreno. Gli scivoli di emergenza, generalmente, sono ripiegati all'interno della struttura della porta, nel pacco scivolo. Questo è una parte della porta, sporgente verso l'interno della cabina e varia in grandezza in funzione sia dell'ampiezza della porta sia delle dimensioni dell'aeromobile. Gli scivoli possono essere a corsia singola o doppia, in funzione della larghezza dell'uscita dell'aeromobile. A parità di tempo, durante un'evacuazione, quello a corsia doppia permette di evacuare un numero più alto di persone. Alcuni tipi di scivoli di evacuazione sono costruiti in modo da poter essere utilizzati anche come battelli in caso di ammaraggio (scivolo battello).

