Divertimento da parco giochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Divertimento da parco giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCIVOLO

Il divertimento da parco giochi è una forma di intrattenimento che coinvolge bambini e adulti in attività ludiche all'aperto. Uno degli elementi più amati è lo scivolo, un'attrazione che offre momenti di pura gioia e adrenalina. Con la sua struttura a pendenza, gli scivoli consentono di scendere velocemente in sicurezza, facendo provare una sensazione di leggerezza e libertà. I colori vivaci e i materiali resistenti aggiungono un tocco di emozione. Che sia in plastica, metallo o legno, lo scivolo è un'icona del divertimento e della spensieratezza, un simbolo di allegria e di connessione con la natura e gli altri.

Altre risposte alla domanda : Divertimento da parco giochi : divertimento; parco; giochi; Un vero divertimento ; Piccoli esplosivi sparati per divertimento ; Gira il mondo per puro divertimento ; Si fanno scoppiare per divertimento ; Notevole divertimento ; Grande parco nel centro di Vienna; Oggi si chiama bioparco ; Il famoso castello francese nel cui parco sorgono i due Trianon; A 10 km dal parco archeologico di Capo Colonna; Così è un parco con turbine al posto degli alberi; giochi per uno; Asse per giochi d equilibrio sulle onde; Una console per videogiochi ; Sono giochi enigmistici; Nei giochi tra bambini il pegno che si paga;

