La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il toboga al parco giochi' è 'Scivolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIVOLO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Scivolo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Scivolo.

Perché la soluzione è Scivolo? Il termine scivolo indica una struttura inclinata presente nei parchi giochi, progettata per far scendere i bambini con divertimento e sicurezza. È una superficie liscia e curvata, spesso colorata, che invita alla corsa e al divertimento. Il suo nome deriva dal suono che si produce mentre si scivola lungo di essa, rendendola un elemento iconico e amato dai più piccoli.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un divertimento da parco giochiNei giochi di ruolo tipico soldato devoto al beneCosì è un parco con turbine al posto degli alberiDivertimento da parco giochiDondola nel parco giochi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il toboga al parco giochi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

