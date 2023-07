Dondola nel parco giochi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dondola nel parco giochi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ALTALENA

Significato/Curiosità : Dondola nel parco giochi

L'altalena è un classico gioco da parco divertimenti che offre intrattenimento a persone di tutte le età. Consiste in una seduta sospesa da due corde che permette di oscillare avanti e indietro. L'azione di dondolarsi induce una sensazione di leggerezza e gioia, generando un senso di libertà e spensieratezza. L'altalena è anche un modo per socializzare, poiché molte persone la condividono insieme, scambiando risate e conversazioni. Questo semplice divertimento promuove la coordinazione e il senso di equilibrio nei bambini e offre una piacevole pausa dalla routine quotidiana per gli adulti. Inoltre, l'altalena evoca una nostalgia felice dei bei ricordi dell'infanzia.

