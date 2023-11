La definizione e la soluzione di: Fossati per l irrigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : GORE

Significato/Curiosita : Fossati per l irrigazione

Di dispendiose infrastrutture comunitarie come terrapieni, fossati, canali di irrigazione e magazzini comuni può non essere sopravvissuto ad una sopravvenuta... Di dispendiose infrastrutture comunitarie come terrapieni,, canali die magazzini comuni può non essere sopravvissuto ad una sopravvenuta... Albert Arnold Gore Jr., detto Al (Washington, 31 marzo 1948), è un politico e ambientalista statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fossati per l irrigazione : fossati; irrigazione; fossati cantautore italiano; Il fossati popolare cantautore; Il fossati noto cantautore; fossati cantautore; I ponti sui fossati degli antichi castelli; Il fossati che lanciò La musica che gira intorno; Terreno con piante in assenza di irrigazione ; Convoglia le acque d irrigazione ; Convogliano le acque d irrigazione ; Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione ; Un canale d irrigazione ;

Cerca altre Definizioni