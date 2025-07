Il Vidal scrittore nei cruciverba: la soluzione è Gore

GORE

Curiosità e Significato di Gore

Hai risolto il cruciverba con Gore? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Gore.

Perché la soluzione è Gore? Gore è un termine inglese che indica scene molto traumatiche o splatter, spesso usate in film horror per creare suspense o shock. Il suo significato deriva dall'inglese americano e viene adottato anche nel nostro linguaggio per descrivere immagini o storie crude e violente. Insomma, un modo efficace per catturare l’attenzione di chi ama il brivido e il terrore.

Come si scrive la soluzione Gore

Non riesci a risolvere la definizione "Il Vidal scrittore"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

O Otranto

R Roma

E Empoli

