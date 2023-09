Convoglia le acque d irrigazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Convoglia le acque d irrigazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CANALE

Significato/Curiosita : Convoglia le acque d irrigazione

E parte all'aperto, convoglia l'acqua nel lago, dal quale con appositi canali in galleria passa ad alimentare successivamente le centrali di fadalto,... canale 5 è un canale televisivo italiano privato generalista nazionale, edito da mediaset. la rete è di tipo generalista ed è orientata principalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Convoglia le acque d irrigazione : convoglia; acque; irrigazione; convoglia i cibi allo stomaco; convoglia re le acque; convoglia no le acque d irrigazione; Avviare, convoglia re; Circonda un edificio e convoglia acqua piovana; Versa le acque nel Caspio; Si usa per ricerche subacque e; Vi nacque santa Lucia; Si erge per contenere le acque ; Vi nacque Vespasiano; Fossati per l irrigazione ; Convogliano le acque d irrigazione ; Il punto di un corso d acqua con l imbocco di un canale di irrigazione ; Un canale d irrigazione ; Un canale d irrigazione ;

