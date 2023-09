Forniscono il legno per il fondo dei violini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Forniscono il legno per il fondo dei violini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ACERI

Significato/Curiosita : Forniscono il legno per il fondo dei violini

innestati alla ruota di prua, che forniscono appoggio al fasciame. apparecchio di timone insieme di congegni per cui, girando la ruota del timone, si... Palmatum, a. japonicum ed altri). le raccolte di aceri di alcuni giardini botanici e i boschi di aceri sono anche mete del turismo nazionale, in diversi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 2 settembre 2023

