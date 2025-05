Forniscono il fiato agli organi nei cruciverba: la soluzione è Mantici

MANTICI

Curiosità e Significato di "Mantici"

Approfondisci la parola di 7 lettere Mantici: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I mantici sono strumenti utilizzati per produrre soffio d'aria, tipicamente in fucine o per alimentare fuochi. Composti da una struttura spessa e un sistema di apertura e chiusura, consentono di immettere aria fresca e aumentare la fiamma, fornendo fiato agli organi che necessitano di maggiore ossigeno per accendersi e bruciare.

Come si scrive la soluzione: Mantici

Se ti sei imbattuto nella definizione "Forniscono il fiato agli organi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

I Imola

