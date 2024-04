La Soluzione ♚ Che suscitano meraviglia La definizione e la soluzione di 8 lettere: Che suscitano meraviglia. MIRABILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su che suscitano meraviglia: La rete mirabile è una rete di capillari sanguigni interposta tra due tronchi arteriosi (rete mirabile arteriosa) o tra due tronchi venosi (rete mirabile venosa). La rete dipende dal flusso sanguigno controcorrente (il sangue scorre all'interno di vasi paralleli della rete in direzioni opposte) e scambia calore, ioni e gas tra le pareti dei vasi sanguigni. In questo modo si mantiene un gradiente di temperatura o di concentrazione dei gas o dei soluti tra i flussi sanguigni arteriosi e venosi. Altre Definizioni con mirabili; suscitano; meraviglia; Le promette il fanfarone; Suscitano raccapriccio; Una meraviglia delle grotte; Destare meraviglia; Una meraviglia fluviale tra il Canada e gli USA; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Che suscitano meraviglia

MIRABILI

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Che suscitano meraviglia' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.