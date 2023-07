Suscitano raccapriccio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suscitano raccapriccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STRAGI

Significato/Curiosita : Suscitano raccapriccio

Ammirazione per la superba maestria del ceroplasta, il senso di raccapriccio che esse suscitano. tra queste memorie degna di nota è la testimonianza lasciata... Ascritti concernenti la strage di bologna del 2 agosto 1980 per non aver commesso i fatti». ^ dal sito stragi.it. ^ paolo bolognesi, stragi, ma i magistrati...