La Soluzione ♚ Una meraviglia delle grotte La definizione e la soluzione di 10 lettere: Una meraviglia delle grotte. STALATTITE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Una meraviglia delle grotte: Val brembana - grotte delle meraviglie, su visitbrembo.it. url consultato il 21 marzo 2021. ^ comune di zogno: le grotte delle meraviglie, su comune.zogno... La stalattite è una formazione calcarea pendente dalla sommità delle grotte soggette a fenomeni di carsismo. Il nome deriva dalla parola greca "staatt" (stalaktites), che significa "gocciolante". Altre Definizioni con stalattite; meraviglia; grotte; Esclamazione di meraviglia; Una esclamazione di meraviglia; Pendono nelle grotte; Lo è la pittura delle Grotte di Lascaux;

