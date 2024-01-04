Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle' è 'Percutanee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERCUTANEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Percutanee? Le medicine che vengono assorbite attraverso la pelle vengono chiamate percutanee. Questi farmaci vengono applicati direttamente sulla superficie cutanea, consentendo un rilascio graduale nel corpo senza l'uso di iniezioni o pillole. La loro efficacia dipende dalla capacità della pelle di assorbire i principi attivi, offrendo un modo pratico e spesso meno invasivo di trattare varie condizioni.

La soluzione associata alla definizione "Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Percutanee:

P Padova E Empoli R Roma C Como U Udine T Torino A Ancona N Napoli E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le medicine che sono assorbite attraverso la pelle" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

