L ingresso nei libri contabili. ENTRATA

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Entrata – in economia Entrata o Atrio o ingresso – in architettura Entrata o ingresso o input – in informatica e altre tecnologie e scienze applicate Entrata – in ginnastica artistica Entrata (o lemma) – in linguistica, forma di citazione di una parola in un dizionario

entrata f sing (pl.: entrate)

'atto di entrare l'entrata degli operai luogo attraverso il quale si entra l'entrata del teatro è a pochi metri (architettura) stanza immediatamente dopo la porta d'entrata nel suo appartamento c'è una grande entrata (economia) (commercio) (finanza) somma ricevuta per la vendita di beni e servizi L'entrata ( più comune: entrate) è stata inferiore al previsto (sport) intervento falloso di un giocatore l'arbitro ha punito la sua entrata (musica) l'inizio di un brano musicale diritto d'accesso per uno spettacolo ho pagato l'entrata inizio di qualche cosa l'entrata dell'inverno piatto servito all'inizio del pasto

Voce verbale

entrata

participio passato femminile di entrare

Sillabazione

en | trà | ta

Pronuncia

IPA: /en'trata/

Etimologia / Derivazione

da entrare

Sinonimi

( di luogo) accesso, adito,bocca, imbocco, ingresso, varco

accesso, adito,bocca, imbocco, ingresso, varco ( per estensione ) porta

porta apparizione, arrivo, comparsa, ingresso, intervento

(di tasse) gettito

gettito guadagno, incasso, introito, profitto, provento, reddito, rendita, ricavo, utile

(di edificio) anticamera, atrio, vestibolo

anticamera, atrio, vestibolo (riferito a orario di lavoro) inizio, principio

inizio, principio ( musica ) attacco

attacco ( informatica ) ingresso, input

ingresso, input (linguistica) lemma, voce, vocabolo

Contrari

uscita

scomparsa

(riferito a orario di lavoro) fine, chiusura

fine, chiusura perdita, passivo, spesa

(luogo per cui si entra) uscio

uscio congedo, costo, debito, partenza

(opposto di guadagno) perdita

Parole derivate

entratura, entrare

Termini correlati