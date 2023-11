La definizione e la soluzione di: Attraversa la strada sulle strisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PEDONE

Significato/Curiosita : Attraversa la strada sulle strisce

Nel gioco degli scacchi il pedone (, ) è uno dei pezzi a disposizione dei giocatori. È il pezzo più presente sulla scacchiera (ve ne sono otto per giocatore), e può essere paragonato alla fanteria di uno schieramento militare. Tradizionalmente, i pedoni vengono considerati come una categoria distinta da quella degli altri pezzi.

