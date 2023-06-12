Veicolo che trasporta un gran numero di persone

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Veicolo che trasporta un gran numero di persone' è 'Torpedone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TORPEDONE

Perché la soluzione è Torpedone? Un torpedone è un mezzo di trasporto progettato per spostare un elevato numero di passeggeri contemporaneamente. La sua struttura robusta e spaziosa permette di accogliere molte persone, rendendolo ideale per viaggi di gruppo o servizi di linea su lunghe distanze. La capacità di trasporto e la comodità sono caratteristiche fondamentali di questo veicolo, che si distingue per la sua funzionalità e praticità nel settore del trasporto pubblico. La presenza di un torpedone contribuisce a facilitare gli spostamenti di massa.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Veicolo che trasporta un gran numero di persone". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Veicolo che trasporta un gran numero di persone nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Torpedone

In presenza della definizione "Veicolo che trasporta un gran numero di persone", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Veicolo che trasporta un gran numero di persone" conferma che la soluzione 'Torpedone' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Torpedone

T Torino O Otranto R Roma P Padova E Empoli D Domodossola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Veicolo che trasporta un gran numero di persone" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Torpedone' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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