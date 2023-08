Uomini che venivano venduti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uomini che venivano venduti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SCHIAVI

Significato/Curiosità : Uomini che venivano venduti

Gli schiavi sono individui privati della propria libertà e resi proprietà di altri. Questa triste pratica ha una storia radicata in molte culture e periodi storici, inclusi il commercio transatlantico degli schiavi, l'antica Roma e la Grecia. Gli uomini e le donne schiavi venivano spesso trattati come merce, costretti a lavori forzati, sfruttati sessualmente e privati dei loro diritti umani fondamentali. L'abolizione della schiavitù nel XIX secolo ha portato avanti una lotta per i diritti civili e l'uguaglianza, ma l'eredità di questa pratica dolorosa continua ad influenzare la comprensione delle ingiustizie sociali e delle disuguaglianze.

