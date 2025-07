Lavoravano nelle piantagioni di cotone nei cruciverba: la soluzione è Schiavi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lavoravano nelle piantagioni di cotone' è 'Schiavi'.

SCHIAVI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Schiavi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Schiavi.

Perché la soluzione è Schiavi? Gli schiavi erano persone costrette a lavorare senza pagamenti o diritti, spesso nelle piantagioni di cotone, dove il loro lavoro era sfruttato per produrre tessuti e materie prime. Questa condizione di oppressione durava spesso per tutta la vita e rappresenta una delle pagine più buie della storia umana, ricordando l'importanza di lottare per libertà e dignità.

Se "Lavoravano nelle piantagioni di cotone" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

V Venezia

I Imola

G E I N R Mostra soluzione



