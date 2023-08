Una foglia tra i grappoli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una foglia tra i grappoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PAMPINO

Significato/Curiosita : Una foglia tra i grappoli

Formeranno i grappoli: ad esempio, se il primo cirro si forma in corrispondenza dell'ottavo nodo, il germoglio potrà emettere al massimo 3-4 grappoli, se invece... Detti succhioni. i rami giovani allo stato erbaceo sono detti germogli o pampini, una volta lignificati sono detti tralci. i tralci lignificati hanno un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

