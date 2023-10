La sua foglia è nella bandiera canadese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua foglia è nella bandiera canadese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 5 lettere : ACERO

Riferimento. la bandiera canadese, popolarmente conosciuta in inglese come maple leaf (foglia d'acero) e in francese come unifolié, è una bandiera rossa con... Sciroppo d'acero. tra gli aceri autoctoni più diffusi in italia i più comuni sono l'acero campestre, il napoletano, l'italico, l'acero d'ungheria, l'acero riccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 10 ottobre 2023

