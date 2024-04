La Soluzione ♚ I peduncoli tra i grappoli La definizione e la soluzione di 7 lettere: I peduncoli tra i grappoli. VITICCI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. I peduncoli tra i grappoli: In botanica i viticci o cirri, nelle piante rampicanti angiosperme, sono organi di attacco o sostegno; si tratta di grappoli o di infiorescenze modificate che permettono alla pianta di aggrapparsi nelle altre piante o a sostegni vari. Sostantivo Significato e Curiosità su: In botanica i viticci o cirri, nelle piante rampicanti angiosperme, sono organi di attacco o sostegno; si tratta di grappoli o di infiorescenze modificate che permettono alla pianta di aggrapparsi nelle altre piante o a sostegni vari. viticcio m sing (pl.: viticci) definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu Sillabazione vi | tìc | cio Pronuncia IPA: /vi'titto/ Etimologia / Derivazione deriva da vite Altre Definizioni con viticci; peduncoli; grappoli; Organi di sostegno delle piante rampicanti; Maturano nei grappoli; Pianta dai fiori a grappoli; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a I peduncoli tra i grappoli

VITICCI

V

I

T

I

C

C

I

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'I peduncoli tra i grappoli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.