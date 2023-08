Una cittadina sul Taro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una cittadina sul Taro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FORNOVO

Significato/Curiosita : Una cittadina sul taro

Borgo val di taro (borgtär in dialetto parmigiano; bùrgu nel dialetto locale), spesso chiamato borgotaro o borgo taro, è un comune italiano di 6 672 abitanti... Stesso argomento in dettaglio: stazione meteorologica di fornovo di taro-neviano de' rossi. fornovo di taro appartiene alla zona climatica e secondo la classificazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

