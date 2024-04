La Soluzione ♚ di Taro sulla Cisa La definizione e la soluzione di 7 lettere: di Taro sulla Cisa. FORNOVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Di taro sulla cisa: Fornovo di Taro (Fornóv in dialetto parmigiano) è un comune italiano di 5 950 abitanti della provincia di Parma in Emilia-Romagna. È situato sulla SS 62 della Cisa ai piedi della salita che conduce a Berceto e al Passo della Cisa. È situato sul Taro, il fiume più importante che attraversa la provincia di Parma, che è un affluente del Po. Altre Definizioni con fornovo; taro; cisa; Una cittadina sul Taro; Località teatro di una storica battaglia tra Carlo VIII di Francia e la Lega Antifrancese; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a di Taro sulla Cisa

FORNOVO

La soluzione verificata di 7 lettere per risolvere 'di Taro sulla Cisa' è.