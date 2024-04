La definizione e la soluzione di 10 lettere: Mette le prede nel carniere. CACCIATORE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Il cacciatore (The Deer Hunter) è un film del 1978 diretto da Michael Cimino. Sebbene non sia propriamente un film di guerra, è entrato nella storia del cinema anche per il suo contrasto tra le inquietanti immagini della guerra e l'anonima vita quotidiana dei protagonisti. Considerato uno dei capolavori del cinema internazionale, il film ricevette ben 9 candidature ai premi Oscar del 1979, vincendone 5 tra cui quello per il miglior film. Nel 1996 è stato scelto per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 79º posto della classifica dei ...

cacciatore m sing





persona che, imbracciando armi da fuoco o da tiro, caccia animali per nutrirsi o per sport

Sillabazione

cac | cia | tó | re

Pronuncia

IPA: /katta'tore/

Etimologia / Derivazione

derivazione di cacciare, dal latinpo captiare, derivazione di capere cioè "prendere"

Sinonimi

battitore, bracconiere, capocaccia, predatore, uccellatore

( senso figurato ) affamato, avido, cercatore, ricercatore

affamato, avido, cercatore, ricercatore (senso figurato) avventuriero, donnaiolo, gigolo, playboy, seduttore





Contrari

preda, selvaggina

Termini correlati

bracconiere, selvaggina

