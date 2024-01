La definizione e la soluzione di: Rami con foglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Dictyospermi attacca in numerose colonie rami e foglie, insediandosi lungo le nervature della pagina inferiore delle foglie causandone il disseccamento e la caduta...

Italiano

Sostantivo

frasche f(pl.: frasche)

capricci, pensieri inutili avere la testa piena di frasche ornamenti superflui e di cattivo gusto

Sillabazione

frà | sche

Etimologia / Derivazione

deriva da frasca

Sinonimi