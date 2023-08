Il suo vero nome è Donald Duck - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo vero nome è Donald Duck. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PAPERINO

Significato/Curiosità : Il suo vero nome è Donald Duck

Il personaggio noto come "Paperino" rappresenta un'iconica creazione dell'universo Disney. Sebbene il suo nome sia comunemente associato a "Paperino," il suo vero nome è in effetti "Donald Duck." Questo papero dagli abiti da marinaio e dal carattere vivace è stato introdotto nel 1934 e ha da allora intrattenuto generazioni di lettori e spettatori attraverso cartoni animati, fumetti e altri media. La confusione tra i nomi potrebbe derivare dalla traduzione in italiano o dalla popolarità del soprannome "Paperino." Tuttavia, il nome ufficiale del personaggio creato da Disney è "Donald Duck."

