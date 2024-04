La Soluzione ♚ Donald ex presidente degli Usa La definizione e la soluzione di 5 lettere: Donald ex presidente degli Usa. TRUMP Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Donald ex presidente degli usa: Donald John Trump (New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021. Il suo patrimonio stimato ammonterebbe attorno ai 2,5 miliardi di dollari nel 2023. Le sue strategie di gestione del marchio, i libri da lui scritti e pubblicati ed il suo stile di vita lo hanno reso un personaggio celebre, la cui fama è stata accresciuta da camei e partecipazioni in film e trasmissioni televisive. Candidato alle elezioni presidenziali del 2016, ha battuto a sorpresa la sfidante democratica Hillary Clinton. Le posizioni politiche di Trump sono state ... Inglese Sostantivo Significato e Curiosità su: Donald John Trump (New York, 14 giugno 1946) è un politico, imprenditore e personaggio televisivo statunitense, 45º presidente degli Stati Uniti d'America dal 2017 al 2021. Il suo patrimonio stimato ammonterebbe attorno ai 2,5 miliardi di dollari nel 2023. Le sue strategie di gestione del marchio, i libri da lui scritti e pubblicati ed il suo stile di vita lo hanno reso un personaggio celebre, la cui fama è stata accresciuta da camei e partecipazioni in film e trasmissioni televisive. Candidato alle elezioni presidenziali del 2016, ha battuto a sorpresa la sfidante democratica Hillary Clinton. Le posizioni politiche di Trump sono state ... trump (carte) briscola Sostantivo trump Transitivo prendere con una briscola (trionfare) battere, vincere Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia IPA: /trmp/ Ascolta la pronuncia : Dictionary.com, lemma trump Altre Definizioni con trump; donald; presidente; Il Donald ex presidente USA; I sostenitori di The Donald; Il Donald che è Paperino; Il nostro Presidente eletto tra Scalfaro e Napolitano; Casa : vi risiede il Presidente dell Argentina; Era Presidente quando l Italia vinse i Mondiali di calcio nel 1982; Cerca altre soluzioni cruciverba

