La Soluzione ♚ Un vero tontolone La definizione e la soluzione di 7 lettere: Un vero tontolone. INGENUO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un vero tontolone: Essendo un narciso non è affatto un egoista, e per questo non è nemmeno malvoluto dagli altri. inoltre ha un buon carattere al pari di tontolone, e spesso... Ingenuo (in latino Ingenuus; ... – 260 circa) fu un usurpatore contro l'imperatore romano Gallieno. Non vi sono monete coniate a nome di Ingenuo, fatto che testimonia a favore di un regno breve, su di un territorio privo di zecche. La Historia Augusta lo elenca tra i Trenta Tiranni. Governatore della Pannonia o della Mesia, gli fu affidata l'educazione militare del figlio di Gallieno, Cornelio Valeriano, ma quando il ragazzo morì nel 258, ... Altre Definizioni con ingenuo; vero; tontolone; Candido ma non bianco; Fred il cui vero cognome era Austerlitz; Il vero nome di Dulcinea; Non è vero;

La risposta a Un vero tontolone

INGENUO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Un vero tontolone' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.