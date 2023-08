Sono simili alle seppie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono simili alle seppie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CALAMARI - CALAMARETTI

Significato/Curiosita : Sono simili alle seppie

Nella zona dello stomaco, resti di belemniti (animali simili a seppie) e ammoniti (molluschi simili agli odierni nautili). i plesiosauri possedevano generalmente... I calamari giganti, ritenuti un tempo creature mitiche, sono calamari della famiglia architeuthidae, composta da circa otto specie del genere architeuthis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono simili alle seppie : sono; simili; alle; seppie; Lo sono i fiori della lavanda; Quelli minerali sono sciolti nell acqua; Angelo e Massimo : sono stati presidenti dell Inter; sono contenute nel cordone ombelicale; sono dovuti alla miseria; Piccoli molluschi simili ai polpi; Che hanno caratteristiche simili a noi; Strumenti musicali simili al contrabbasso; Sono simili ai calamari; Sono simili all originale; Riparavano dalle frecce; Valle della Savoia con Modane; Un grosso rapace dalle piume color ruggine; alle gri di eccellente umore; L Ancelotti alle natore; Lo sono lumache di mare patelle e seppie ; Lo sono seppie e telline; Arpone per pescare seppie o polpi; Si mangiano con le seppie ; L esca artificiale usata per pescare calamari e seppie ;

Cerca altre Definizioni