Sfioriti per la siccità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfioriti per la siccità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INARIDITI

Significato/Curiosita : Sfioriti per la siccita

Soffre meno per la siccità primaverile. per questi motivi la semina primaverile è da considerarsi un ripiego se non si è potuta effettuare la semina autunnale... Dell'uomo con la mano paralizzata, o guarigione dell'uomo dalla mano inaridita, è uno dei miracoli attribuiti a gesù raccontato dai vangeli sinottici... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sfioriti per la siccità : sfioriti; siccità; Seccati a causa della siccità ; Disseccato per la siccità ; Asciutte per la siccità ; Improduttiva per la siccità ; Lo compromette la siccità ;

Cerca altre Definizioni