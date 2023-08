Ritrasse il sorriso di Monna Lisa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ritrasse il sorriso di Monna Lisa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LEONARDO

Significato/Curiosità : Ritrasse il sorriso di Monna Lisa

Leonardo da Vinci, genio rinascimentale, è noto per il suo straordinario dipinto "La Gioconda", comunemente nota come "Monna Lisa". Ritratto più famoso del mondo, cattura lo sguardo enigmatico e il sorriso sottile di una donna dallo sfondo enigmatico. Quest'opera d'arte è stata completata intorno al 1506 e si ritiene che la donna rappresentata possa essere Lisa Gherardini. Il dipinto è celebre per la sua tecnica magistrale di sfumature e l'utilizzo di prospettiva, dimostrando il talento eccezionale di Leonardo nell'arte. Il sorriso misterioso della Monna Lisa continua a intrigare e affascinare spettatori di tutto il mondo, rendendo questa opera un'icona senza tempo della bellezza e dell'arte.

