L incrocio di un mandarino con un pompelmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L incrocio di un mandarino con un pompelmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAPO

Significato/Curiosita : L incrocio di un mandarino con un pompelmo

di wikipedia. citrus × tangelo j.w.ingram & h.e.moore, 1975 è un agrume della famiglia delle rutacee, ibrido tra mandarino e pompelmo. è l'incrocio fra... Il mapo mapo è un liquore dolce a base di agrumi e di succo di mapo prodotto da barbero 1891, società del gruppo campari. viene prodotto dal maggio 2003... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

