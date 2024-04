La Soluzione ♚ Una parete della serra La definizione e la soluzione di 7 lettere: Una parete della serra. VETRATA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una parete della serra: La vetrata è un insieme di tessere di vetro di diversi colori e a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura di legno o di metallo. Viene usata per sigillare ed eventualmente decorare finestre o altro genere di aperture nelle pareti. Può avere funzione di parete divisoria. La tecnica utilizzata con intento decorativo è la pittura del vetro. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La vetrata è un insieme di tessere di vetro di diversi colori e a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura di legno o di metallo. Viene usata per sigillare ed eventualmente decorare finestre o altro genere di aperture nelle pareti. Può avere funzione di parete divisoria. La tecnica utilizzata con intento decorativo è la pittura del vetro. vetrata f sing femminile di vetrato Sostantivo vetrata ( approfondimento) f sing (pl.: vetrate) (arte) (architettura) insieme di lastre di vetro a differenti gradi di opacità, montate su intelaiatura di legno o di metallo, che si usa per sigillare e decorare aperture nelle pareti Sillabazione ve | trà | ta Pronuncia IPA: /ve'trata/ Etimologia / Derivazione da vetro Sinonimi invetriata Parole derivate controvetrata Altre Definizioni con vetrata; parete; serra; La carta più ruvida; Si usa per togliere piccole asperità; Un artistico drappo fissato alla parete; Un sostegno da parete; Un accordo internazionale per contenere i gas serra; Serra per agrumi; Cerca altre soluzioni cruciverba

VETRATA

