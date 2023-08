Lo è la foglia del nespolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è la foglia del nespolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PELOSA

Significato/Curiosità : Lo è la foglia del nespolo

La foglia del nespolo è spesso caratterizzata dalla sua superficie pelosa. Queste piccole peli sottili e delicati ricoprono entrambi i lati delle foglie. La peluria è una caratteristica morfologica che conferisce alle foglie un aspetto distintivo. Queste strutture possono avere vari scopi, tra cui la protezione dalle condizioni ambientali, l'evaporazione controllata dell'acqua, la riduzione della perdita di acqua attraverso la traspirazione e persino la difesa contro parassiti. La peluria sulle foglie del nespolo contribuisce alla sua adattabilità e alla sua funzionalità nell'ambiente naturale.

