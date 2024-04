La definizione e la soluzione di 6 lettere: Dotata di peluria. PELOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Il teorema della palla pelosa è un concetto della topologia algebrica secondo il quale non esiste un campo vettoriale continuo non nullo tangente a una sfera. Espresso in termini euristici esso afferma, sostanzialmente, che «non è possibile pettinare completamente una palla pelosa» oppure «non è possibile pettinare i capelli di una palla da biliardo», i capelli pettinati rappresentando il campo vettoriale continuo: non è possibile, quindi, eseguire su una sfera una pettinatura che non abbia almeno una chierica o una riga. La sua enunciazione formale è la seguente: data una sfera S{\displaystyle S} e una funzione continua ...

pelosa f





femminile di peloso

Sillabazione

pe | lò | sa

Etimologia / Derivazione

vedi peloso

Varianti