Elemento per costruire la bomba atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Elemento per costruire la bomba atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : URANIO

Significato/Curiosita : Elemento per costruire la bomba atomica

D'america contro il giappone. la mattina del 6 agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica little boy sulla città... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi uranio (disambigua). l'uranio (dal greco a, uranós, "cielo") è l'elemento chimico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Elemento per costruire la bomba atomica : elemento; costruire; bomba; atomica; L elemento chimico che ha per simbolo Cs; Che è costituito da un solo elemento ; Costituiti da un solo elemento ; Un elemento radioattivo artificiale; elemento dal numero atomico 38; Innalzare costruire ; Metallo usato per costruire protesi leggere; Serve per costruire ; Per ricostruire le unghie; Fece costruire il Partenone di Atene; I bomba rdieri americani dell ultima guerra; Vi venne progettata la prima bomba atomica; Una bomba giornalistica; Venne distrutta dalla seconda bomba atomica; L invisibile bomba rdato; Unità di massa atomica : Atomic ing; Fu distrutta da una atomica ; Vi venne progettata la prima bomba atomica ; Venne distrutta dalla seconda bomba atomica ; La distrusse la prima atomica ;

