La definizione e la soluzione di: Una bomba nucleare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Prodotta da una reazione a catena di fissione nucleare. a volte viene chiamata anche bomba a, espressione oggi desueta, o impropriamente bomba nucleare. il termine... Feijoa sellowiana ((O. Berg) O. Berg, 1859), sin. Acca sellowiana, comunemente nota con il nome portoghese di feijoa o con quello spagnolo di guayabo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Può rivelare una bomba ; L elemento della bomba atomica; Una bomba a tennis; Elemento per costruire la bomba atomica; Un accordo per il disarmo nucleare ; Lo studia la fisica nucleare ; La innesca la scissione nucleare ; Un esame di medicina nucleare ;

Cerca altre Definizioni