Agenzia internazionale per l energia atomica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Agenzia internazionale per l energia atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AIEA

Significato/Curiosita : Agenzia internazionale per l energia atomica

Aggiornarla. l'agenzia internazionale per l'energia atomica (acronimo aiea; in inglese international atomic energy agency, acronimo iaea) è un'agenzia intergovernativa... Ad aggiornarla. l'agenzia internazionale per l'energia atomica (acronimo aiea; in inglese international atomic energy agency, acronimo iaea) è un'agenzia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Agenzia internazionale per l energia atomica : agenzia; internazionale; energia; atomica; agenzia alla fine; Celebre agenzia di stampa russa; L agenzia di spionaggio degli USA; Razzi vettori dell agenzia Spaziale Europea; Un agenzia da Mosca; Un organismo internazionale sigla; Convenzione internazionale ; Isole del Pacifico meta turistica internazionale ; Nel diritto internazionale è un accordo tra stati; Nome con cui era nota l internazionale Comunista; Un energia che fa discutere; Unità di misura dell energia in uso nei Paesi anglosassoni; Un corpuscolo pieno di energia ; Un tipo di energia rinnovabile; Convenzione cronografica per risparmiare energia ; L elemento della bomba atomica ; Elemento per costruire la bomba atomica ; Unità di massa atomica : Atomic ing; Fu distrutta da una atomica ; Vi venne progettata la prima bomba atomica ;

Cerca altre Definizioni