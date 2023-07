Si usa nei reattori nucleari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usa nei reattori nucleari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : URANIO

Significato/Curiosita : Si usa nei reattori nucleari

Del reattore 1, causò nelle ore successive la perdita di controllo dei reattori 1, 2 e 3, attivi al momento del terremoto. tutti e tre i reattori subirono... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi uranio (disambigua). l'uranio (dal greco a, uranós, "cielo") è l'elemento chimico di... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 26 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Si usa nei reattori nucleari : reattori; nucleari; Annienta i reattori nucleari; Avviene in reattori e produce energia: __ nucleare; Sostanze che si producono nei reattori nucleari; Centro Europeo per le Ricerche nucleari ; Particelle nucleari ; Atollo usato dai Francesi per test nucleari ; Quelli Tattici nucleari cantano Ringo Starr; Effettua ricerche nucleari ;

Cerca altre Definizioni