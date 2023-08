Lo cercano le pecorelle smarrite - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo cercano le pecorelle smarrite. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OVILE

Significato/Curiosita : Lo cercano le pecorelle smarrite

Semplicemente isolato, di un gruppo, di una famiglia, ecc. pecorella smarrita una persona che ha smarrito la strada, che deve essere recuperata. dall'omonima... L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 31 agosto 2023

