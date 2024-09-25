O + codardo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'O + codardo' è 'Ovile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "O + codardo" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "O + codardo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ovile? Un ovile è un luogo dove si raccolgono le pecore, che spesso sono vulnerabili e bisognose di protezione. Il termine si collega alla parola codardo, che indica una persona priva di coraggio e timorosa di affrontare le difficoltà. L'immagine di un ovile richiama un ambiente di protezione, ma anche di insicurezza per chi si sente debole e incapace di affrontare il mondo.

O + codardo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ovile

Per risolvere la definizione "O + codardo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "O + codardo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ovile:

O Otranto V Venezia I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "O + codardo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

