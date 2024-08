La Soluzione ♚ La stalla per capre e pecore La soluzione di 5 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : OVILE La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente OVILE

Curiosità su La stalla per capre e pecore: L'ovile è uno spazio recintato o un edificio utilizzato per l'allevamento delle pecore. Gli ovili sono comparsi già nell'antichità e consistevano in recinti o in edifici in pietra (generalmente a secco) dove gli animali venivano ricoverati di notte o durante la stagione invernale. Gli animali possono essere allevati all'aperto o al chiuso; in quest'ultimo caso al fabbricato è annesso un recinto esterno, dove le pecore possono passeggiare e prendere aria.

