Lo è l acido solforico - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : CORROSIVO

Significato/Curiosita : Lo e l acido solforico

Soluzioni di anidride solforica, che possono arrivare fino al 30%, in acido solforico sono note come oleum. solubile in acqua e in etanolo con reazione... Una sostanza corrosiva simbolo di avvertenza (gas corrosivo) formula di struttura del fenolo ^ pubmed.org jovancevic l, dankuc d. corrosive substance ingestions...