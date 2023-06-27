Il solforico ustiona

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il solforico ustiona' è 'Acido'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ACIDO

Perché la soluzione è Acido? L'acido solforico è una sostanza chimica molto corrosiva che può causare gravi ustioni sulla pelle e sui tessuti se viene a contatto diretto. La sua natura acida gli conferisce proprietà corrosive che lo rendono pericoloso in caso di manipolazione impropria. La capacità di ulcerare i tessuti umani è legata alla sua forte acidità e alla capacità di penetrare rapidamente, provocando danni irreparabili. La manipolazione di questa sostanza richiede estrema cautela per evitare danni gravi alla salute.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il solforico ustiona". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Il solforico ustiona nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Acido

Se la definizione "Il solforico ustiona" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il solforico ustiona" conferma che la soluzione 'Acido' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Acido

A Ancona C Como I Imola D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il solforico ustiona" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Acido' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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