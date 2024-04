La Soluzione ♚ L acido ribonucleico La definizione e la soluzione di 3 lettere: L acido ribonucleico. RNA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L acido ribonucleico: Italiano Acronimo / Abbreviazione Significato e Curiosità su RNA ( approfondimento) m sing (chimica) (chimica organica) (biologia) (biochimica) sigla utilizzata per significare l'acido ribonucleico, acido nucleico che usa le informazioni del DNA per dar luogo alle proteine Pfizer e Vaccino anti COVID-19 Moderna sono farmaci a RNA messaggeo Sillabazione lemma non sillababile Pronuncia Etimologia / Derivazione dall’inglese Ribo Nucleic Acid Inglese Acronimo / Abbreviazione RNA ( approfondimento) (biologia) (biochimica) RiboNucleic Acid: acido ribonucleico (biologia) acido nucleico che usa le informazioni del DNA per dar luogo alle proteine; differisce dal DNA per la presenza dell'uracile al posto della timina, e del ribosio al posto del desossiribosio Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Parole derivate picornavirus, mRNA Altre Definizioni con rna; acido; ribonucleico; Un acido dell acqua regia; Lo acido acetilsalicilico; Acido ribonucleico sigla; Cerca altre soluzioni cruciverba

